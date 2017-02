Empresário tauromáquico morre em acidente com tractor

O antigo cavaleiro tauromáquico e actual empresário do sector, Luís Cruz, de 51 anos, morreu hoje vítima de um acidente com um tractor, numa herdade, no concelho de Beja, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na herdade do Estraga, em Vale de Rossins, na União de Freguesias de Salvada e Quintos, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo da vítima, que também era agricultor, foi encaminhado para os serviços de medicina legal do hospital de Beja.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação de Beja e a GNR, tendo o alerta sido dado às 11h07.

Retirado há alguns anos das arenas, Luís Cruz era actualmente empresário tauromáquico, juntamente com José Luís Zambujeira, sendo organizador de eventos taurinos na praça desmontável que ambos possuíam. Natural de Cabeça Gorda, Beja, Luís Cruz nasceu em 1965, tendo tido como padrinho de toureio João Moura.

Em Setembro passado o Governo anunciou várias medidas para reduzir a sinistralidade relacionada com este tipo de veículos. Prometendo uma avaliação dos incentivos à sua modernização, com o intuito de eliminar ou substituir aqueles que não possuam estruturas de protecção anti-capotamento, uma das principais causas de acidentes mortais, o Executivo disse ainda que iria controlar as máquinas provenientes do mercado em de segunda mão, em especial as importadas e não homologadas em Portugal. “Será estudada a viabilidade de realização de inspecções obrigatórias, com recurso a centros de inspecção automóvel”, foi também anunciado. Das medidas faz ainda parte a criação de um regime sancionatório associado à não utilização de sistemas de retenção e à imposição de montagem de avisador luminoso especial. Segundo o Governo, passará a ser obrigatória a frequência de acções de formação sobre segurança para todos os condutores que não possuam licença de condução de veículos agrícolas.

Os ministérios da Administração Interna e da Agricultura resolveram ainda intensificar a fiscalização sobre os condutores de veículos agrícolas no que diz respeita ao arco de protecção, ao cinto de segurança, ao avisador luminoso e ao transporte de passageiros nos tractores.

