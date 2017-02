Ministro Augusto Santos Silva visita o interior de Angola

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, iniciou hoje uma visita ao interior de Angola, às províncias do Huambo, Benguela e Huíla.

O chefe da diplomacia portuguesa, que cumpre hoje o seu segundo dia de visita ao país, tem agendado um encontro com o governador da província do Huambo, João Baptista Kussumua, um encontro com a comunidade portuguesa e visitas a um lar de idosos, à empresa de capitais portugueses Angolaca e ao Instituto de Veterinária local.

Ao início da tarde, a comitiva, que integra também os secretários de Estado portugueses da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, parte para Benguela, no litoral sul, onde está agendado um encontro com o governador da província, Isaac dos Anjos.

Em Benguela, está previsto um encontro com a comunidade portuguesa, visitas as instalações do consulado português, ao local concessionado para a construção do novo edifício e a uma obra portuguesa, na Baía Farta.

Para domingo, está prevista a deslocação à província da Huíla, onde Augusto Santos Silva deverá reunir-se com o governador, João Tyipinge, e visitar a empresa Omatapalo e a escola portuguesa, estando também previsto um encontro com a comunidade.

Augusto Santos Silva chegou sexta-feira a Luanda numa visita de estado para reforçar a cooperação bilateral e já manteve encontros com o seu homólogo angolano, Georges Chikoti, com o Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e com o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, que é também o cabeça-de-lista do partido governamental nas eleições presidenciais deste ano.

O principal objectivo da visita está relacionado com a preparação das viagens a Angola, este ano, do primeiro-ministro português, António Costa, e do Presidente da República, Marcelo de Sousa.

