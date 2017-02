Santos Silva diz que relações bilaterais com Angola são "muito ricas e densas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros português classificou esta sexta-feira como "muito ricas e muito densas" as relações bilaterais entre Portugal e Angola, anunciando visitas do ministro angolano da Agricultura a Lisboa e da ministra da Justiça portuguesa a Luanda.

PUB

Augusto Santos Silva, que chegou esta sexta-feira a Luanda para uma visita de trabalho, falava na abertura das conversações com o seu homólogo angolano, Georges Chikoti. Segundo Augusto Santos Silva, a prova das boas relações é que, no que diz respeito a este Governo português, que vai no seu 15.º mês de mandato, esta é a quinta visita de um membro do Governo a Luanda. "Designadamente, ainda há pouco estiveram aqui os ministros do Ambiente e da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e em ambos os casos com resultados concretos", referiu.

O chefe da diplomacia angolana considerou igualmente muito importante o trabalho que tem sido feito ao nível sectorial, nomeadamente em favor do grande objectivo da política económica de Angola, que é a diversificação da economia, quer sectorial quer territorial.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O governante português frisou que a presença do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação nesta visita tem como objectivo preparar a deslocação do ministro angolano da Agricultura, Marcos Nhuca, a Portugal, que deverá ocorrer entre os dias 16 e 18 deste mês. Esta visita, de acordo com o MNE português, servirá para dar "um salto qualitativo na cooperação entre os dois países na área da agricultura e do desenvolvimento rural".

Na sua intervenção, Augusto Santos Silva confirmou igualmente a visita a Angola da ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, que terá lugar de 22 a 24 deste mês. "Um dos objectivos principais da minha presença aqui é justamente poder acertar a próxima deslocação do Primeiro-ministro de Portugal a Angola", disse o ministro.

Augusto Santos Silva frisou que o objectivo é que a visita do Primeiro-ministro português possa realizar-se no mais curto prazo de tempo possível, para criar as condições para uma visita de Estado do Presidente da República de Portugal a Angola.

PUB