"Marcelo está a descredibilizar-se", defende José Eduardo Martins

As críticas dos sociais-democratas a Marcelo Rebelo de Sousa e à sua excessiva colagem ao Governo têm sido feitas em surdina. Mas agora, José Eduardo Martins levanta a voz para assumir, no Diário de Notícias, que o Presidente da República se "descredibilizou" e revelou parcialidade ao assumir a defesa do ministro das Finanças.

José Eduardo Martins, que foi apoiante de Marcelo quando era candidato a Belém, sentiu-se "um bocadinho envergonhado" por ter ouvido o Presidente dizer que "ou há um documento escrito pelo senhor ministro das Finanças em que ele defende uma posição diferente da posição do primeiro-ministro ou não há. Se não há é porque ele tinha a mesma posição do primeiro-ministro".

Atendendo a que se assumia como um indefectível de Marcelo, o ex-deputado diz que, se até já ele é crítico, então "não pode haver ninguém no PSD que esteja contente" com o Presidente. "Até aqui as pessoas [dentro do PSD] encolhiam os ombros [sempre que ouviam o chefe de Estado defender o Governo]. Mas agora a coisa piorou muito."

José Eduardo Martins avisa que "ninguém pode ser feliz pegando fogo ao sítio onde nasceu" e conclui: "Custa-me muito dizer isto mas tenho de o fazer. Se há apoiante de Marcelo no PSD sou eu. Mas está a descredibilizar-se. A ele e à função presidencial".

