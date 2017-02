Maria de Lurdes Rodrigues diz que avaliação docente acabou em Portugal

O tema da avaliação dos professores acabou em Portugal. Quem o diz é a ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues que, precisamente, fez da avaliação de professores o seu cavalo de batalha.

Respondendo a uma questão sobre o fim da prova de admissão à carreira, Maria de Lurdes Rodrigues assumiu na presença dos outros ex-ministros que o final do seu mandato mostrou que “não existem condições objectivas” para introduzir a avaliação docente. O modelo de avaliação introduzido por Maria de Lurdes Rodrigues foi sendo sucessivamente simplificado, incluindo no seu mandato, tendo sido expurgadas as componentes que geraram mais polémica, como a influência dos resultados dos alunos ou a obrigatoriedade da observação de aulas, que foi limitada a dois escalões de uma carreira que tem dez.

Actualmente, os professores estão também obrigados à apresentação de relatórios anuais, que são avaliados por responsáveis da escola ou por professores exteriores, caso se tenha realizado a observação de aulas.

Maria de Lurdes Rodrigues falava durante uma mesa redonda com os ex-ministros David Justino, Maria do Carmo Seabra, Isabel Alçada e Nuno Crato, com moderação de outro antigo titular da pasta, Marçal Grilo. Sendo a avaliação um “tabu é nosso dever arranjar outros instrumentos que permitam alcançar os mesmos objectivos – melhorar o recrutamento e as competências – sem os confrontos e as crispações a que assistimos”, disse Maria de Lurdes Rodrigues.

A última vaga de contestação teve no centro a chamada Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PAAC), obrigatória para acesso à carreira. Esta prova foi legislada por Maria de Lurdes Rodrigues, posta em prática por Nuno Crato e extinta pelo actual ministro.

O encontro dos ex-ministros foi promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos para analisarem os resultados da última edição dos testes PISA, realizada em 2015. Os testes PISA são promovidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para avaliar a literacia dos alunos de 15 anos em matemática, ciências e leitura. Em 2015, os resultados dos alunos portugueses ficaram pela primeira vez à frente da média da OCDE.

Isabel Alçada, que sucedeu a Maria de Lurdes Rodrigues no segundo Governo de José Sócrates e é actualmente conselheira para a educação de Marcelo Rebelo de Sousa, diz que recebeu a notícia com "lágrimas nos olhos". O feito atribui-o ela às medidas adoptadas pelos ministros socialistas da Educação, a começar por Marçal Grilo com a expansão da rede pré-escolar, e sobretudo às adoptadas por Maria de Lurdes Rodrigues, que não nomeou, como a adopção do modelo de gestão que criou a fugura de director e a requlificação das escolas.

Os alunos que realizaram o PISA em 2015 "são tributários dos investimentos políticos" que foram feitos na educação, afirmou Maria de Lurdes Rodrigues, que detacou também a expansão da rede do pré-escolar. Os testes PISA têm permitido aferir que os alunos que frequentaram o pré-escolar têm em regra melhores desempenhos.