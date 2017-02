Explosão em central nuclear em França. Não há fuga de radiação

Registou-se uma explosão na manhã desta quinta-feira na central nuclear de Flamanville, no Norte de França. A notícia foi avançada pelo jornal Ouest-France e foi confirmada pela polícia local, que afirma não haver risco de fuga de radiação.

De acordo com os bombeiros no local, a explosão deu origem a um incêndio no interior da central, na sala das máquinas.

“É um evento técnico significativo, mas não é um acidente nuclear”, disse Olivier Marmion, director do gabinete do presidente da autarquia de Flamanville ao jornal Oueste-France. “Cinco pessoas ficaram levemente intoxicadas, mas não estão feridas”, acrescentou, citando os bombeiros.

O mesmo jornal avança que o plano de emergência não foi activado, porque não existe risco de fuga radioactiva. No entanto, o funcionamento do reactor 1 foi suspenso, de acordo com a autarquia, pela proximidade ao incêndio.

A Energie de France, responsável pela central, ainda não prestou declarações aos órgãos de comunicação locais. No Twitter, afirmou que o "incêndio está controlado, numa zona não nuclear. Não há vítimas nem consequências para a segurança ambiental."

A @EDFFlamanville 1, départ de feu maîtrisé en zone non nucléaire. Aucune victime et pas de conséquence pour la sûreté et l'environnement. — EDF Officiel (@EDFofficiel) 9 de fevereiro de 2017

Os números da Rede de Transporte e Electricidade, de Fevereiro de 2015, mostram que a produção de energia nuclear em França representa quase 75% de toda a produção energética. Neste momento, há 58 centrais nucleares em actividade no território francês. A central nuclear de Flamanville foi inaugurada e começou a laborar em 1986. Em 2005, gerou quase 4% da energia francesa.

