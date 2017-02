Quinta temporada de Orange Is The New Black já tem data de estreia mundial

A quarta temporada de Orange Is The New Black ficou marcada pela opressão levada a cabo pelos novos guardas de Litchfield Penitenciary, que entraram em funções após a privatização da prisão. A tragédia e o suspense dominaram o último episódio, em que Daya (Dascha Polanco) aponta a Humphrey (Michael Torpey) a sua própria arma, na sequência de um motim desencadeado pela morte de Poussey (Samira Wiley), uma das suas companheiras. A quinta temporada, que vai focar precisamente as consequências deste acontecimento na dinâmica do grupo e no funcionamento da cadeia, tem estreia mundial a 9 de Junho, segundo anunciou o serviço de streaming Netflix esta quarta-feira.

PUB

O anúncio foi feito através do lançamento de um teaser em que se vão alternando planos das personagens principais, como Piper (Taylor Schilling), Alex (Laura Prepon), Red (Kate Mulgrew), Taystee (Danielle Brooks), Gloria (Selenis Levya) e Nicky (Natasha Lyonne). Do pouco que é desvendado, podemos ver algumas das reacções do grupo face à perda de Poussey, do choque ao medo e à raiva. À semelhança das anteriores, a quinta temporada terá 13 episódios, mas estes terão lugar no espaço de três dias, o que rompe com a tradição da série em manter vaga a linha temporal, para não referir quanto tempo da pena falta cumprir a cada presidiária. “[Esta temporada] será muito detalhada e muito intensa”, revela a actriz Danielle Brooks, citada pelo The Hollywood Reporter (THR). De acordo com a revista norte-americana, “esta mudança poderá ter a ver com a necessidade de reproduzir as intensas consequências desta devastadora perda”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O grupo vai ter que lidar com os efeitos da morte de Poussey, uma das personagens favoritas do público, acidentalmente sufocada por Humphrey durante um protesto. Este acontecimento vai dar novo alento às manifestações contra a opressão dos novos guardas e poderá originar motins de maiores dimensões. “Isto é guerra”, disse Danielle Brooks ao THR quando questionada sobre as repercussões da tragédia nos novos episódios. “Taystee não tem nada a perder, já perdeu tudo aquilo com que se importava. É hora de lutar”.

No ano passado, o Netflix renovou a série para mais três temporadas e assegurou também a presença do criador, argumentista e produtor Jenji Kohan até à sétima temporada. Produzida pela Lionsgate TV, esta é, segundo dizem os produtores, a série original mais vista de forma consistente no serviço de streaming. Além disso, a renovação simultânea de várias temporadas faz dela o mais longo compromisso do Netflix com uma série original.

Desde a sua estreia em 2013, Orange Is The New Black tornou-se uma das mais bem-sucedidas séries do Netflix, Recentemente, o serviço de streaming divulgou mais novidades relativas a outras séries originais: House of Cards regressará para a quinta temporada a 30 de Maio e Stranger Things retornará por volta do Halloween, como anunciado no Super Bowl. Já a série The OA, que estreou em Dezembro quase sem divulgação prévia, foi renovada para a segunda temporada.

PUB