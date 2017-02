Vieira da Silva quer taxa de desemprego abaixo dos 10% este ano

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, disse nesta quarta-feira que o objectivo para este ano é ter a taxa de desemprego abaixo dos 10%, depois de em 2016 ter superado as expectativas.

“Podemos ter a expectativa bem fundada de que em 2017 vamos ter, de facto, a continuação da trajectória positiva e, finalmente, voltar a ter uma taxa de desemprego abaixo dos 10%, obviamente que esse não é o limite, o limite é reduzirmos o desemprego até ao mínimo possível”, afirmou à margem da cerimónia pública do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2016, no Porto.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que a taxa de desemprego média global apurada para 2016 desceu 1,3 pontos percentuais face a 2015, para os 11,1%, abaixo da estimativa do Governo, mantendo-se inalterada no quarto trimestre, nos 10,5%.

O comportamento da taxa de desemprego para o conjunto de 2016 ficou assim em linha com o esperado pelos analistas contactados pela agência Lusa, que apontavam para que ficasse entre os 11% e os 11,1%.

Em 2015, a taxa de desemprego ficou nos 12,4%.

“O ano de 2016 superou as expectativas na generalidade dos observadores e das instituições que fazem previsões sobre a economia portuguesa e até do próprio Governo no que toca à criação de emprego e diminuição do desemprego”, referiu o governante.

Pelo facto de o ano passado ter corrido de forma positiva, realidade confirmada pelos dados do último trimestre, Vieira da Silva disse acreditar que este ano essa evolução favorável irá continuar.

