CaixaBank passa a controlar 84,5% do BPI

No final da Oferta Pública de Aquisição o espanhol Caixabank ficou com 84,51% do BPI, não estando reunidas as condições para a aquisição potestativa (compra forçada das acções sobrantes), o que significa que o banco liderado por Fernando Ulrich se manterá cotado em bolsa.

No quadro da oferta de mercado o grupo bancário espanhol comprou 39,11% do capital aos accionistas do BPI, posição que se vai juntar aos 45,5% já detidos na instituição.

Com o resultado da OPA, que acaba de ser divulgado pela Euronext Lisbon, o Caixabank terá adquirido as participações não só da holding angolana Santoro, de Isabel dos Santos, mas também as do grupo Violas, as da Arsopi (que junta vários investidores portugueses) e as de Fernando Telles, que está à frente do BIC de que a empresária angolana é accionista.

De acordo com a lei em vigor, para o Caixabank ser obrigado a assumir a totalidade das acções do BPI teria de ter garantido 90% do capital, o que não se verificou. Deste modo, o BPI manter-se-á cotado em bolsa com uma dispersão do capital de 15%.

O CaixaBank já notificou as autoridades que pretende manter o BPI cotado na Bolsa de Lisboa.

Inicialmente a OPA, lançada a 18 de Abril de 2016, assumiu um carácter voluntário, mas as negociações posteriores acabaram por conduzir a uma mudança das condições que tornaram a oferta obrigatória. A contrapartida da oferta espanhola sobre o BPI passou para 1,134 euros.

