Ministério Público vai investigar suspeitas que envolvem o Feirense-Rio Ave

O Ministério Público (MP) decidiu instaurar um inquérito para apurar os factos que envolveram a suspensão das apostas em torno do jogo Feirense-Rio Ave, da I Liga do futebol português. A confirmação foi dada nesta quarta-feira ao PÚBLICO, depois de nos últimos dias o MP ter recolhido elementos para poder determinar se existia ou não matéria para avançar com a investigação.

O inquérito em causa está a correr termos no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Aveiro, na secção de Santa Maria da Feira, e tem por base as apostas online realizadas naquele encontro da 20.ª jornada, disputado na segunda-feira, depois de um alerta europeu ter levantado suspeitas sobre um eventual esquema de viciação de resultados.

“O Departamento de Jogos (DJSCML) decidiu suspender a aceitação de apostas no evento da Liga NOS, Feirense – Rio Ave, de hoje, às 21h, atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da portaria que regulamenta o jogo Placard”. Foi esta a justificação apresentada, no próprio dia, pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Segundo o que o PÚBLICO apurou, na origem da suspensão terá estado um conjunto de apostas no valor global de 50 mil euros por parte de um apostador que terá utilizado o mesmo Número de Identificação Fiscal (NIF). Como o volume de apostas já envolvia risco financeiro, o Departamento de Jogos avançou com a suspensão, que está prevista no regulamento do Placard nas situações em que “os prémios a pagar se tornem superiores aos montantes totais apostados para a totalidade dos prognósticos referentes àquele tipo de aposta”.

No final da partida, que terminou com o triunfo do Feirense, por 2-1, os dois treinadores lamentaram todo o ambiente de suspeição levantado em torno do encontro .“Não se pode difamar o futebol português como por vezes se difama. O bom jogo que se viu foi a melhor resposta para as suspeitas que se levantaram”, assinalou o técnico Nuno Manta, do Feirense. “A questão das apostas mexe com qualquer profissional. O mundo do futebol sente-se incomodado e alguma imprensa não cuidou muito bem do futebol português”, lamentou Luís Castro.

