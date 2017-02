Foi o risco financeiro que levou Santa Casa a suspender as apostas

Na origem da suspensão das apostas no jogo entre o Feirense e o Rio Ave, relativo à 20.ª jornada da I Liga de futebol, terá estado um conjunto de apostas no valor de 50 mil euros por parte de um apostador que terá utilizado o mesmo Número de Identificação Fiscal (NIF), segundo as informações recolhidas pelo PÚBLICO.

PUB

Perante o elevado volume atípico de apostas para esta partida, a situação levantou suspeitas e levou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia (DJSCML) a actuar, suspendendo a aceitação das apostas às 15h30 de segunda-feira, cinco horas e meia antes do início do jogo.

Como o volume de apostas já envolvia risco financeiro, o Departamento de Jogos avançou com a suspensão, que está prevista no regulamento do Placard nas situações em que “os prémios a pagar se tornem superiores aos montantes totais apostados para a totalidade dos prognósticos referentes àquele tipo de aposta” (artigo 19.º, alínea 8 do regulamento do jogo).

PUB

Esta foi a primeira vez que o Departamento de Jogos suspendeu apostas do jogo Placard relativas a jogos de futebol da I Liga. Mas a imposição de restrições à aceitação de apostas já terá sido accionado em relação a outros jogos, que não da I Liga (além de futebol, o Placard também abrange ténis e basquetebol).

PUB