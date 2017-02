Reguladores europeus alertaram para suspeitas nas apostas de jogo da I Liga de futebol

O Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos, o organismo público que fiscaliza os jogos de fortuna e azar em Portugal, adianta esta terça-feira numa declaração enviada ao PÚBLICO que foi alertada por reguladores europeus das “suspeitas de irregularidades sobre as apostas desportivas sobre o jogo da I Liga de futebol entre o Feirense e o Rio Ave”, que se realizou esta segunda-feira, tendo, por isso, notificado ainda ontem as entidades que exploram este tipo de negócio no país “para retirarem esta competição das respectivas listas de eventos sujeitos a aposta”.

A inspecção de jogos refere ainda que a decisão foi igualmente transmitida à Liga Portuguesa de Futebol e que está a investigar as apostas efectuadas naquele jogo. “O Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos está agora a averiguar em detalhe o ocorrido nas apostas efectuadas naquele jogo, tendo inclusive estabelecido contactos com outros reguladores europeus que também alertaram para esta situação”, lê-se na declaração.

O organismo fiscalizador não adianta se o anúncio da suspensão das apostas no jogo Placard feito às 15h30 de segunda-feira, cinco horas e meia antes do início do jogo, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ocorreu na sequência de uma decisão sua ou se foi na sequência da decisão da Santa Casa que decidiu estender a suspensão aos outros dois operadores, a Betclic e Bet.pt, sites de apostas online.

O Ministério Público, por sua vez, "encontra-se a recolher elementos tendo em vista decidir se existe ou não matéria para a instauração de inquérito".

