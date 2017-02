Sarkozy vai a julgamento por financiamento ilegal de campanha

Nicolas Sarkozy vai ser julgado pelo alegado financiamento ilegal da sua campanha eleitoral em 2012, avançam a AFP e a BBC, citando fontes judiciais. O ex-Presidente francês é acusado de ter ultrapassado os limites impostos por lei aos gastos em campanha.

PUB

Os procuradores franceses acreditam que Sarkozy usou uma empresa de relações públicas, a Bygmalion, para camuflar gastos – atribuindo-os ao seu partido, o UMP (de centro-direita, agora designado Os Republicanos), em vez de os ligar directamente à sua campanha.

A acusação fala de 18 milhões de euros em gastos de campanha que terão sido ocultados através desta sociedade, graças a um esquema de facturas falsas, e que ultrapassaram o limite legal autorizado de 22,5 milhões de euros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o Le Monde, o juiz de instrução Serge Tournaire ordenou o reenvio para tribunal do processo que envolve Nicolas Sarkozy e 13 outras pessoas, como o antigo responsável do UMP, Eric Cesari, e o antigo director de campanha do ex-Presidente, Guillaume Lambert.

O tribunal procurará agora apurar se Sarkozy tinha conhecimento da fraude. Enquanto o responsável da Bygmalion, Jérôme Lavrilleux, reconheceu a existência do esquema de financiamento ilícito, os antigos responsáveis políticos têm rejeitado qualquer participação neste esquema.

O jornal francês Le Monde recorda que depois de Jacques Chirac, condenado em 2011 a dois anos de prisão suspensa por um caso relacionado com a criação de empregos fictícios quando era presidente da câmara de Paris, esta é a segunda vez que um antigo chefe de Estado é julgado em tribunal desde 1958.

PUB