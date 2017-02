Isabel II comemora 65 anos no trono do Reino Unido

A rainha Isabel II celebra esta segunda-feira as suas bodas de safira, completando 65 no trono britânico. A data foi assinalada com uma salva de 41 tiros de canhão no centro de Londres.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de Abril de 1926, em Londres, e subiu ao trono em 1952, após a morte do pai, Jorge VI de Inglaterra. É actualmente a monarca há mais tempo no poder em todo o mundo.

Para marcar a ocasião, o Palácio de Buckingham publicou um retrato de Isabel II em que a monarca usa um conjunto de jóias com safiras que recebeu do pai como presente de casamento, em 1947. A imagem foi registada em 2014 pelo fotógrafo David Bailey. “Sempre fui um grande fã da rainha”, afirmava então o fotógrafo britânico, citado pelo Guardian. “Sempre gostei de mulheres fortes, e ela é uma mulher muito forte”.

Aos 90 anos, a rainha de Inglaterra é muito popular entre os britânicos, com uma aprovação de cerca de 80%, de acordo com a Reuters. Apesar de ter reduzido o números de visitas ao estrangeiro, ainda mantém uma presença próxima das instituições no Reino Unido.

O Palácio de Buckingham anunciou que a rainha iria passar o dia na sua residência em Sandringham, Norfolk, como é habitual nesta altura do ano.

“As bodas de safira de hoje são mais um marco para a nossa extraordinária rainha”, afirmou a primeira-ministra, Theresa May, em comunicado. A chefe de Governo salientou que a discrição de Isabel II na celebração dos seus 65 anos de reinado é “um testamento à sua generosa devoção à nação”.

