Elza Soares regressa ao Coliseu dos Recreios em Junho

Mostrou-nos pela primeira vez A Mulher do Fim do Mundo, álbum maior de uma longuíssima carreira, no último Vodafone Mexefest, em Lisboa. Depois, soubemos que regressará, desta vez ao Porto, para actuar no próximo Nos Primavera Sound dia 10 de Junho. E agora confirma-se que não ficará por aí. Dia 3 de Junho, antes da passagem pelo festival portuense, Elza Soares estará novamente no Coliseu dos Receios.

PUB

A Mulher do Fim do Mundo é o 34.º disco da carreira de cantora que, no final dos anos 1950 e durante a década seguinte, se tornou uma das vozes mais respeitadas e celebradas do samba. A verdade, porém, é que, ao longo de uma carreira conturbada, marcada por tragédias familiares (o casamento tumultuoso com Garrincha; a morte do filho de ambos, ainda criança, num acidente automóvel), por quedas e renascimentos, Elza Soares sempre procurou além do samba em que primeiro se revelou. Gravado com um grupo de jovens músicos paulistas, liderados pelo produtor e baterista Guilherme Kastrup, A Mulher do Fim do Mundo surge como forte testemunho dessa curiosidade e do desejo constante de arriscar. É, também, nas suas canções em que aborda temas como a pobreza, o racismo, a discriminação, a condição feminina, o álbum em que a quase octogenária Elza Soares se mostra por inteiro nas suas lutas e convicções.

O reencontro está marcado para 3 de Junho. Os bilhetes já estão à venda e têm o preço único de 30 euros.

PUB

PUB