Juiz rejeita recurso "urgente" contra a suspensão do veto migratório nos EUA

A Administração Trump já recorreu da suspensão temporária do veto migratório assinado pelo Presidente há duas semanas e que impede a entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana bem como de todos os refugiados sírios. De acordo com a imprensa norte-americana, o recurso foi entregue no sábado à noite, pelo Departamento de Justiça. "Vamos ganhar isto. Pela segurança do nosso país, vamos ganhar isto", comentou Donald Trump, depois de entregue o recurso, num dos seus resorts, na Florida, segundo noticia por seu lado o jornal inglês Guardian. Porém, o Presidente enganou-se: um tribunal federal já rejeitou o argumentário da Casa Branca e mantém a decisão da suspensão do veto.

O recurso (aqui, em PDF), diz o jornal The New York Times, insiste na autoridade constitucional do Presidente. E afirma que o juiz de Seattle, no estado de Washington, que contrariou a vontade de Trump, está a exorbitar as suas competências, "criticando a avaliação do Presidente em matérias de segurança nacional". Com esta iniciativa na justiça, a equipa presidencial pretendia recuperar a proibição de entrada no país para os cidadãos de Iémen, Sudão, Iraque, Síria, Líbia, Irão e Somália.

Horas depois de aquele juiz federal de Seattle ter ordenado a suspensão temporária da aplicação do decreto presidencial que barrou a entrada nos Estados Unidos aos cidadãos de sete países de maioria muçulmana, as companhias aéreas receberam ordens para permitir o embarque dos passageiros visados e o Departamento de Estado revogou os vistos que tinha cancelado uma semana antes. O assunto está agora no centro de uma acesa batalha legal, com Trump a ver, de novo, a sua pretensão negada.

Segundo a agência Reuters, o recurso da Casa Branca foi rejeitado no sábado à noite, não se pronunciando sobre a substância da fundamentação que o Departamento de Justiça apresenta, mas rejeitando basicamente a "urgência" invocada no recurso, para sustentar que interessa ao país retomar o decreto, cuja legalidade tem sido amplamente discutida. Segundo a mesma agência

