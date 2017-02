Mota Engil ganha contrato de mil milhões na Tanzânia

A Mota Engil conseguiu a adjudicação de uma obra ferroviária na Tanzânia cujo valor total atinge os 1030 milhões de euros. De acordo com a informação que foi prestada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Antonio Mota ganhou a construção de um troço da linha férrea que vai ligar a capital do país, Dar Es Salam, aos países vizinhos Ruanda e Burundi.

A notícia havia sido veiculada já na quinta-feira, noticiada pela Bloomberg citando o governo da Tanzânia. Foi agora oficialmente confirmada pela Mota-Engil, num comunicado onde explica que este contrato milionário assenta numa parceria estabelecida em partes iguais com o grupo turco Yapi Merzeki.

Os títulos da construtora estiveram a negociar durante toda a sessão de sexta-feira em forte alta, com o mercado a receber com satisfação a noticia deste contrato milionário, que não deixará de ter um forte impacto no volume de negócios do grupo. Os titulos da Mota-Engil fechram a sessão a valorizar 5,23%, a valer 1,65 euros.

De acordo com o comunicado da CMVM, este troço de 202 quilómetros “será executado num período de 30 meses com início previsto para Março”. “Com este reforço assinalável da carteira de encomendas da região de África, a Mota-Engil reitera o objectivo de retomar o ritmo de crescimento dos seus negócios naquela região”, termina o texto.

