PS votou contra museus grátis mas agora quer abrir a porta aos jovens

Depois de ter votado contra a proposta do PCP de tornar os museus e monumentos nacionais grátis ao domingo e feriados até às 14h para os cidadãos residentes em Portugal, o PS quer agora que o Parlamento recomende ao Governo que a partir de 2018 deixe entrar sem pagar os jovens até aos 30 anos, durante os fins-de-semana e feriados.

Os três projectos de resolução do PS, CDS e BE que recomendam ao Governo a gratuitidade para os jovens até aos 30 ou 35 anos deverão ser aprovados esta sexta-feira.

"Este objectivo é a tradução palpável de uma política cultural ambiciosa que prepara melhor as novas gerações. É uma das oportunidades mais relevantes e de maior alcance que o país pode oferecer à sua juventude", argumentou o deputado socialista Diogo Leão na apresentação da proposta no plenário, esta quinta-feira. E não deixou de criticar o CDS, que estava no Governo e reduziu as entradas gratuitas apenas ao primeiro domingo de cada mês e agora se apresenta "aparentemente bem generoso".

É que o projecto de resolução do CDS-PP, pede que o limite de idade para acesso gratuito seja de 35 anos e, além dos fins-de-semana e feriados até às 14h, o acesso seja também grátis todo o dia de quarta-feira, em que a carga horária escolar é mais baixa, descreveu a deputada Teresa Caeiro durante o debate, esta quinta-feira à tarde.

A proposta centrista é mais vasta que as restantes e inclui o desenvolvimento de programas integrados para todos os graus de ensino para "promover a presença da cultura no quotidiano dos estudantes e das suas famílias", o alargamento do uso de áudio guias digitais a todos os museus e monumentos nacionais, e o desenvolvimento de aplicações móveis que permitam pesquisar obras, colecções e exposições e planear visitas.

Teresa Caeiro criticou o atraso do Governo em concretizar a gratuitidade que prometeu em 2016 e toda a esquerda por ter "exigido, anos a fio, 1% do PIB para a Cultura, mas agora só temos 0,1%".

O Bloco faz proposta igual à do PS para os jovens, mas também quer que o acesso seja sempre gratuito para os estudantes, para pessoas com mais de 65 anos, e para as visitas de grupos de escolas, colectividades de cultura e recreio, associações para a inclusão social e organizações de moradores. Este acesso grátis seria aos museus e monumentos nacionais, espaços arqueológicos, fundações, associações e cooperativas com comparticipação do Estado.

No debate desta quinta-feira à tarde, o deputado Jorge Campos considerou que as propostas do PS "podiam ir mais longe" e criticou as "medidas erráticas" de governos anteriores que mostram a "ausência de pensamento e visão estratégica sobre as políticas culturais".

O deputado Cristóvão Simão Ribeiro, líder da JSD, levantou-se para criticar o que considerou políticas "desgarradas" do Governo para a juventude e contra o "acantonamento das políticas de juventude no Ministério da Educação". O deputado considerou que ao apresentar um projecto de resolução sobre este tema, ao PS e a Juventude Socialista está a dar "uma espécie de puxão de orelhas ao Governo, cuja atitude tem sido inerte e inexistente quanto a políticas de juventude". Apesar das críticas, Simão Ribeiro disse que não será pelo PSD que estes projectos de resolução não serão aprovados - o mais provável será a abstenção.

A proposta do PCP para o OE2017 que previa a entrada gratuita nos museus e monumentos nacionais para os residentes em Portugal aos domingos e feriados atá às 14h acabou por ser aprovada com os votos da direita e do resto da esquerda e estipula que durante este ano o Governo “adopta as medidas necessárias à reposição da gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais” mas ainda não foi concretizada. O PCP já questionou o Governo e não obteve resposta.

