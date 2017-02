Schwarzenegger responde a pedido de oração de Trump: "Porque é que não trocamos de trabalho?"

Durante o tradicional National Prayer Breakfast (Pequeno-almoço de Oração Nacional), realizado todos os anos na primeira quinta-feira de Fevereiro, que junta legisladores de todos os espectros políticos e líderes religiosos de múltiplos credos e países, Donald Trump pediu que se rezasse por algo um pouco diferente do costume. Em concreto, pediu à assistência que orasse por Arnold Schwarzenegger e para que as audiências do programa The Apprentice, apresentado actualmente pelo actor e antigo governante da Califórnia, aumentassem.

PUB

O programa catapultou a carreira televisiva de Donald Trump, que o apresentou durante 11 anos, tendo deixado o posto em 2015 para se dedicar à campanha presidencial que lhe abriu a porta da Casa Branca. O produtor Marke Burnett, que fez a introdução do evento desta quinta-feira, substituiu então o magnata que agora é Presidente pelo actor Arnold Schwarzenegger, que em tempos foi governador da Califórnia.

Aproveitando a presença do produtor, Trump deixou a política de lado para comentar a actualidade televisiva: “Sabemos no que se tornou [o The Apprentice]”, disse Donald Trump falando do novo apresentador. “As audiências foram por aí abaixo ["went down the tubes", segundo a expressão utilizada por pelo Presidente]. Foi um desastre”, cita a CNN. Feita a análise, o republicano pediu orações: “Eu só quero rezar pelo Arnold… por estas audiências”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A resposta do antigo governador não se fez esperar. No Twitter, Schwarzenegger partilhou um vídeo com uma mensagem destinada ao Presidente dos EUA: “Hey Donald. Tenho uma grande ideia. Porque é que não trocamos de trabalho? Tomas conta da TV, porque és tão especialista em audiências. E eu ocupo-me do teu trabalho, para que as pessoas possam dormir confortavelmente outra vez”.

O actor apresenta a 15ª temporada de The Apprentice, programa onde Trump está ainda listado como produtor executivo. Além disso, os activos que o Presidente dos EUA transferiu para a gestão dos seus filhos incluem ainda uma participação financeira no programa, diz a CNN. Por isso, a afirmação que foi vista como uma piada, pode mesmo revestir-se num aviso de um accionista para um funcionário.

PUB