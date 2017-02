Nomeação da secretária da Educação escolhida por Trump em risco

A nomeação de Betsy DeVos para o Departamento de Educação está em risco depois de duas senadoras republicanas terem afirmado que irão votar contra a escolha de Donald Trump. Sem a aprovação das senadoras Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, que se opõe à nomeação da responsável pela Educação escolhida pelo Presidente, DeVos não conseguirá reunir os votos suficientes para que seja confirmada automaticamente pelo Senado norte-americano, diz o New York Times.

Ambas colocam reservas em relação à falta de experiência e de conhecimento de DeVos acerca das escolas públicas: “Penso que DeVos tem muito a aprender sobre as escolas públicas da nossa nação”, afirmou Murkowski.

Como diz o jornal americano, o senador democrata Al Franken tinha já manifestado a sua crença de que todos os 48 senadores democratas iriam votar contra o nome de Betsy DeVos para secretária da Educação. Ou seja, se a pretensão de Franken se confirmar, juntamente com a reprovação das duas republicanas, serão dados um total de 50 votos negativos. Esta contabilidade representa um empate na votação, cabendo assim ao vice-presidente Mike Pence, no seu papel de líder do Senado, desfazer o impasse. Apesar disso, basta que mais um senador se manifeste contra a escolha que DeVos ficará definitivamente afastada do daquele cargo.

Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, desvalorizou o cenário mantendo-se “100% confiante de que ela [Betsy DeVos] será a próxima secretária da Educação”.

