Procuradora-geral americana pede ao Departamento de Justiça para não apoiar decreto de Trump

A procuradora-geral dos EUA ainda em funções, Sally Q. Yates, ordenou ao Departamento de Justiça que não defenda o decreto assinado por Donald Trump restringindo a entrada de imigrantes e refugiados de sete países muçulmanos, noticia o New York Times.

Numa carta enviada aos membros do Departamento de Justiça, Yates diz que é “responsável pela garantia de que as posições que tomamos em tribunal continuam consistentes com a obrigação solene desta instituição de procurar sempre a justiça e defender o que está certo”. Na mesma nota diz ainda: “Não estou convencida que a defesa do decreto presidencial é consistente com estas responsabilidades nem estou convencida de que o decreto presidencial seja legal”.

A decisão tem, no entanto, um carácter puramente simbólico isto porque Yates foi nomeada por Barack Obama, esperando-se para os próximos dias a confirmação da nomeação do senador Jeff Sessions por parte de Donald Trump para liderar o Departamento de Justiça.

