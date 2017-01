Porta-voz da Casa Branca defende Trump por comunicado sobre Holocausto

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, defendeu, esta segunda-feira, o comunicado da administração Trump no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a 27 de Janeiro, considerando “mesquinhas” e “ridículas” as críticas que dizem não ter existido qualquer referência no texto aos judeus mortos.

Em causa está o comunicado da Casa Branca, na passada sexta-feira, onde se recordam as vítimas do Holocausto e do regime nazi sem se fazer referência, especificamente, aos judeus perseguidos e mortos durante esse período: “É com o coração pesado e mente sombria que recordamos e honramos as vítimas, sobreviventes, heróis do Holocausto”, afirmou Trump no comunicado. “É impossível entender completamente a depravação e o horror infligido a pessoas inocentes pelo regime nazi”.

Esta segunda-feira, Sean Spicer afirmou que o Presidente teve a preocupação de recordar aqueles que sofreram no Holcausto e que, inclusivamente, teve a ajuda de "alguém que é judeu e descendente de sobreviventes do Holocausto", cita a CNN. A ajuda a que se refere o porta-voz da Casa Branca terá sido do genro e agora conselheiro de Donald Trump, Jared Kushner. No entanto, Spicer não confirmou nem deu indicação de quem terá partido a ajuda para escrever o comunicado.

