Billy, Sladda, Krossa: há uma explicação para os estranhos nomes dos produtos IKEA

Billy, Äpplarö, Expedit, Häxört, Sladda, Ådum, Krossa… O leitor facilmente identificará estes nomes com os produtos que pode encontrar nas lojas IKEA. Mas saberá o que é que eles verdadeiramente significam, e de onde vieram, para além da especificidade da acentuação do vocabulário sueco?

A resposta a estas questões foi desvendada na semana passada, no decorrer de uma feira de produtos da empresa em Nova Iorque, por um dos seus designers, Jon Karlsson. E esses nomes têm as proveniências mais díspares, mas obedecem a uma lógica: para as estantes são usados nomes próprios de rapazes escandinavos, como Billy [Likjedhal], um funcionário da cadeia IKEA; os móveis de jardim têm nomes de ilhas, como Äpplarö; a roupa de cama é baptizada tendo como inspiração plantas (como Häxört) ou flores; e os tapetes têm nomes de lugares dinamarqueses, como a cidade Ådum.

Eis a lista:

Artigos de WC – Nomes de lagos suecos ou de outros cursos de água, de rios a lagos

Roupa de cama – flores e plantas

Camas, roupeiros e móveis de entrada – nomes de lugares noruegueses

Estantes – profissões, nomes escandinavos de rapaz

Taças, vasos, velas e castiçais – nomes de lugares suecos, adjectivos, especiarias, ervas aromáticas, frutos e bagas

Caixas, decorações de parede, molduras e relógios – expressões de calão sueco, nomes de lugares suecos

Produtos de criança – mamíferos, aves, adjectivos

Secretárias, cadeiras e cadeiras de escritório – nomes escandinavos de rapaz

Tecidos, cortinas – nomes escandinavos de rapariga

Móveis de jardim – ilhas escandinavas

Acessórios de cozinha – peixes, cogumelos e adjectivos

Iluminação – Unidades de medida, estações do ano, meses, dias, termos de náutica, nomes de lugares suecos

Tapetes – nomes de lugares dinamarqueses

Sofás, poltronas, cadeiras e mesas de jantar – nomes de lugares suecos

As regras para esta taxinomia foram estabelecidas pelo fundador da empresa, Ingvar Kamprad (n. 1926), que começou por criar o acrónimo IKEA a partir do seu próprio nome e biografia: ‘I’, de Ingvar; ‘K’, de Kamprad; ‘E’, da sua propriedade familiar Elmtaryd; ‘A’, da aldeia onde cresceu na Suécia, Agunnaryd.

Jon Karlsson explicou ainda – diz o site Quartz – que a empresa tem um comité de técnicos que faz a atribuição dos nomes aos produtos a partir de um banco de dados da língua sueca e da cultura escandinava. E que esses nomes são utilizados nos cerca de 12 mil produtos que podemos encontrar nas 389 lojas que a empresa tem actualmente espalhadas pelo mundo inteiro – as excepções acontecem quando os nomes em sueco poderão ter significados ofensivos nos idiomas locais.

Fundada em 1943 pelo empresário sueco Ingvar Kamprad (agora também com nacionalidade suíça), a IKEA é uma multinacional de mobiliário e produtos para o lar, actualmente com sede na Holanda e com lojas em mais de três dezenas de países.

