Trump assina decreto para manter "terroristas radicais islâmicos" fora dos EUA

Donald Trump assinou esta sexta-feira um decreto presidencial que tem como objectivo limitar a imigração e a entrada de refugiados nos EUA vindos de alguns dos maiores países de maioria muçulmana. Em separado, o Presidente dos EUA afirmou que quer dar prioridade à entrada no país aos cristãos sírios que fogem do conflito, dá conta a Reuters.

Com o título “Protecção da Nação de Terroristas Estrangeiros a entrar nos EUA”, o decreto começa a colocar em prática as promessas eleitorais de apertar as fronteiras impedindo a entrada de parte dos refugiados que chegam aos EUA.

“Estou a ordenar novas medidas de verificação para manter os terroristas radicais islâmicos fora dos EUA”, afirmou Trump durante a assinatura do decreto no Pentágono acompanhado pelo secretário de Defesa James Mattis. “Não os queremos aqui”, disse.

Os detalhes da decisão não foram divulgados, esperando-se que a Casa Branca se refira a eles nos próximos dias. No entanto, e segundo a CNN que teve acesso ao esboço da proposta, a medida tem como objectivo impedir todas as pessoas oriundas do Iraque, Síria, Irão, Sudão, Líbia, Somália ou Iémen de entrarem nos EUA durante 30 dias e suspender o programa de acolhimento de refugiados em vigor durante 120 dias.

Na mesma cerimónia, Trump assinou um segundo decreto para estimular os gastos militares. Citado pela CNN, o presidente norte-americano quer “começar uma grande reconstrução dos Serviços Armados dos EUA”.

A medida especifica que o secretário da Defesa deve começar a “desenvolver um plano para novos aviões, novos barcos, novos recursos e novas ferramentas para os nossos homens e mulheres de uniforme”.

