Elton John vai transformar O Diabo veste Prada num musical

O músico britânico Elton John divulgou quinta-feira o seu regresso à Broadway com a adaptação musical do romance bestseller e filme O Diabo veste Prada.

Elton John encarregar-se-á da música e as letras ficarão a cargo de Paul Rudnick, um humorista que escreve frequentemente para a revista The New Yorker. "Imaginar O Diabo veste Prada em teatro musical é super excitante", disse John num comunicado, que indica que o calendário da produção será anunciado mais tarde.

"Sou um grande fã quer do livro, quer do filme e um aficcionado do mundo da moda", explicou o músico britânico, adiantando que está ansioso por começar o trabalho. O romance O Diabo veste Prada, de Lauren Weisberger, é inspirado na sua experiência como assistente da editora da revista Vogue Anna Wintour. O filme conta com as interpretações de Meryl Streep e Anne Hathaway.

Elton John foi o compositor para sucessos da Broadway como O Rei Leão e Aida, baseado na ópera homónima de Verdi. O novo musical será produzido por Kevin McCollum, Fox Stage Productions e Rocket Entertainment.

