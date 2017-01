Acidente com catamarã no Tejo causa 33 feridos ligeiros

Um catamarã que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa embateu na manhã desta quarta-feira no pontão do Terreiro do Paço, provocando 33 feridos ligeiros.

“Os 33 feridos ligeiros não inspiram cuidados de maior”, disse ao PÚBLICO o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima.

O catamarã da Soflusa transportava 565 pessoas (incluindo quatro tripulantes) e “terá embatido com extrema força, fora daquilo que é habitual, no momento da atracagem”, acrescentou o comandante Pedro Coelho Dias, afirmando que “são desconhecidas as razões que levaram ao embate”.

O acidente deu-se cerca das 08h30 no momento em que a embarcação da Soflusa atracava no cais. José Isabel, capitão do Porto de Lisboa, disse à RTP que o acidente poderá ter ocorrido devido à “fraca visibilidade, que terá provocado um cálculo errado da distância ao cais”.

No local estão equipas do INEM a fazer a triagem dos 33 feridos ligeiros. Os que necessitarem serão transferidos para três hospitais da região de Lisboa.

Os maiores ferimentos aconteceram “porque as pessoas se encontrava de pé e não sentadas nos seus lugares, colocando-as numa posição vulnerável, o que provocou a sua projecção”, avaliou José Isabel.

Numa primeira avaliação, a embarcação não parece estar comprometida, uma vez que “o embate foi a nível das infra-estruturas acima da linha de água”, acrescentou ainda o capitão do Porto de Lisboa.

José Isabel disse ainda que as ligações entre Barreiro e Lisboa se mantêm em funcionamento normal.

Em declarações aos jornalistas, José Bagarrão, administrador da Soflusa, descreveu a tripulação como "experiente" e acrescentou que já foi feito um teste de alcoolemia, não tendo sido detectada a presença de álcool no sangue.

