Mota Engil já recebeu 384 milhões pela alienação de parte da Ascendi

A Mota-Engil já recebeu a primeira tranche relativa à alienação da Ascendi, a empresa onde estavam as participações nas concessões rodoviárias e que foi vendida à Ardian Infrastructure.

Em comunicado divulgado ao mercado esta quarta-feira, a Mota-Engil refere que a Ardian Infrastructure já procedeu à liquidação financeira referente a uma primeira fase da transacção, e que o “montante agora liquidado atingiu cerca de 384 milhões de euros”. Ainda de fora do negócio, que foi anunciado em Agosto do ano passado, e assinado em Dezembro, ficou por enquanto a alienação de três outras auto-estradas.

“Esta primeira fase do acordo com a Ardian não incluiu a alienação da participação da ASCENDI GROUP, SGPS, SA em três outras concessionárias (Ascendi Pinhal Interior - Estradas do Pinhal Interior, S.A., Ascendi Douro – Estradas do Douro Interior, S.A., Autovia de Los Viñedos, Sociedad Anonima Concesionaria de La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha) cuja concretização está dependente de um conjunto de condições e diversas autorizações”, lê-se no comunicado.

De acordo com o anunciado em Agosto, a venda da Ascendi à Ardian Infrastructure atingiria os 600 milhões de euros, a que poderão ser adicionados mais 53 milhões de euros, por via de um mecanismo variável do preço. A Ascendi era detida a 60% pela Mota-Engil e 40% pelo Novo Banco. Como o PÚBLICO já tinha anunciado, uma parte do valor da venda será utilizado para amortizar dívida da própria Ascendi e outra parte para distribuir aos dois accionistas.

Agora que assumiu o controlo da segunda maior rede de auto-estradas de Portugal, atingindo mais de 700 quilómetros, a Ardian anunciou também a nomeação de Luís Silva Santos para presidente executivo da empresa. “De forma a apoiar o desenvolvimento da empresa, Luís Silva Santos junta-se à Ascendi como CEO, trazendo consigo mais de 15 anos de experiência e conhecimento empresarial em empresas de construção e infra-estruturas em Portugal e Espanha”, lê-se num comunicado divulgado pela Ardian.

