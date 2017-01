Banco CTT vai passar a emprestar dinheiro para a compra de casa

Menos de um ano depois de ter arrancado a operação junto do público, o Banco CTT prepara-se para anunciar a sua entrada no segmento do crédito à habitação. Tal como previsto, e depois de ter arrancado com a oferta de contas de depósitos à ordem e a prazo, e da distribuição de crédito ao consumo e cartões de crédito do Cetelem, o crédito à habitação é o passo que se segue e as condições serão anunciadas esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Na convocatória enviada às redacções, o Banco CTT apenas adianta que o Crédito Habitação Banco CTT “manterá os valores de simplicidade e confiança que desde o início têm suportado o posicionamento do banco”. O que falta revelar é tudo: se o crédito é oferta própria do banco, ou se, como no crédito ao consumo, é de outra entidade, funcionando apenas como distribuidor, e que taxas de juro serão oferecias (fixa e/ou variável). Entre outros aspectos, interessa ainda conhecer o intervalo de spread (margem comercial a somar à taxa de juro), as comissões e a simplficação ou não do processo.

Até agora, o banco CTT surpreendeu pela positiva em vários aspectos, como a de não cobrar comissões nas contas à ordem e na anuidade do cartão de crédito, numa altura em que todos os bancos estão num caminho totalmente oposto, sobrecarregando os clientes com custos elevados.

Ao nível das taxas de juro do crédito ao consumo, nomeadamente no cartão de crédfito, o valor cobrado já está nivelado pelo máximo, em desvantagem em relação a outras ofertas do mercados.

No final de 2016 o Banco CTT tinha mais de 100 mil clientes e 200 agências em todo o País.

