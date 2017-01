Sobe para 14 o número de mortos pela avalanche em Itália

O número de vítimas mortais da avalanche que na passada quarta-feira atingiu as montanhas do Gran Sasso, na região italiana de Abruzzo aumentou para 14 pessoas, detalham esta terça-feira as autoridades italianas, citadas pela Reuters.

Os últimos corpos, três homens e duas mulheres, foram recuperados durante a madrugada desta terça-feira, horas antes dos primeiros funerais.

Até agora foram resgatados 11 sobreviventes do Hotel Rigopiano, um edifício de três andares que ficou soterrado até ao telhado sob toneladas de neve, e da zona em redor, no Parque Nacional Gran Sasso.

O desastre aconteceu depois de a região central de Itália ter sido, horas antes, abalada por quatro sismos e sofrer o pior nevão de que há registo nos últimos 50 anos.

É expectável que o número de vítimas mortais continue a aumentar, uma vez que permanecem ainda 15 pessoas desaparecidas.

Paralelamente aos trabalhos de resgate que decorrem pelas equipas de salvamento no local - que enfrentam as dificuldades das condições metereológicas -, decorre uma investigação liderada pelos procuradores gerais da província de Pescara.

