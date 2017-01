Mário Soares, uma história de vida sonora

Mário Soares morreu no dia 7 de Janeiro de 2017 com 92 anos. Para a história ficam anos cheios de participação política. Fica na memória colectiva de todos os portugueses como um dos pais da democracia. Licenciado em Direito, desde cedo que Mário Soares entrou na política. Foi presidente do Partido Socialista, Presidente da República durante dois mandatos, primeiro-ministro, eurodeputado, ministro, deputado e candidato a Presidente do Parlamento Europeu. Uma vida cheia de histórias para contar, e um nome que fica nos livros de História. Disse que só era derrotado quem desistia de lutar, e foi assim, até ao fim dos seus dias. Os sons da vida de Mário Soares, desde a sua prisão e exílio aos últimos anos de vida.

