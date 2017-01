Avalancha em Itália: “Só tínhamos neve para comer”

Os bombeiros encontraram mais uma vítima mortal da avalancha que atingiu um hotel em Itália na semana passada. O número de mortos subiu assim para seis, havendo ainda 23 desaparecidos. Nove pessoas, incluindo quatro crianças, foram resgatadas no sábado.

O luxuoso Hotel Rigopiano, na região de Abruzzo, foi atingido na quarta-feira por uma avalancha possivelmente provocada pelos sismos que têm atingido o país.

“As operações continuam, dentro e fora do hotel”, disse o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari. Um responsável da Protecção Civil acrescentou que as equipas de socorro estão a tentar encontrar formas alternativas de chegar ao hotel.

Comer neve

Nove dos 11 sobreviventes estão ainda hospitalizados em Pescara, esperando-se que possam deixar o hospital na segunda-feira.

Mas começam a surgir os primeiros relatos sobre os momentos que se seguiram à avalancha, que terá atingido o hotel a 100 km/h.

Giorgia Galassi contou ao jornal Corriere della Sera que nas cerca de 58 horas em que esteve presa no hotel antes de ser resgatada nada tinha para comer. “Nada. A única coisa que comemos foi neve. Havia muita e isso permitiu-se aguentar”, explicou a jovem, que estava sentada na entrada do hotel quando este foi atingido pela avalancha.

Giorgia contou ainda que as crianças se portaram muito bem – “não as ouvi chorar” –, agradeceu o apoio do namorado e explicou o que sentiu quando ouviu vozes dos socorristas, ao que respondeu: “’Sou a Giorgia e estou viva’. Foi a coisa mais bonita que alguma vez disse”.

Os socorristas não afastam a hipótese encontrar mais sobreviventes, apesar de já terem passado quatro dias. “O hotel tinha vários locais que podem funcionar como abrigo. Por isso, se alguém teve a felicidade de os encontrar…”, disse à Reuters o paramédico Emanuele Cherubini, para quem ter salvo três crianças foi uma experiência emocionante.

Cerca de 120.000 toneladas de gelo, o equivalente a 4000 camiões, cobriram o que resta do Hotel Rigopiano.

