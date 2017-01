Donald Trump tomou hoje posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos. Ao longo do dia, foram vários os momentos que marcaram a transição entre Barack Obama e o magnata norte-americano. Uma missa, um encontro na Casa Branca, e uma cerimónia no exterior do Capitólio. Todos os sons que marcaram o "dia T" em menos de cinco minutos.

