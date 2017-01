Manifestantes anti-Trump causam distúrbios em Washington

Os manifestantes anti-Trump que se reuniram nas ruas de Washington no dia em que o novo Presidente tomou posse destruíram vidros de lojas e de carros e entraram em confrontos com as forças policiais preparadas com equipamento anti-motim e que responderam com spray pimenta e granadas de atordoamento.

PUB

Cerca de 500 pessoas, segundo a Reuters, algumas com a cara tapada com máscaras e lenços, marcharam pelo centro da capital norte-americana, destruindo as janelas, utilizando por exemplo martelos, de uma sucursal do Bank of America, do McDonald’s ou do Starbucks, vistos como símbolos do sistema capitalista dos EUA. Entoando slogans contra o novo Presidente dos EUA, os manifestantes derrubaram também caixotes do lixo.

Os manifestantes, que transportavam cartazes, dizendo por exemplo “Tornar os Racistas Receosos Outra Vez”, foram dispersados pela polícia.

PUB

As autoridades de Washington informaram que realizaram “numerosas” detenções na sequência destes confrontos. Os detidos enfrentam acusações de tumulto. “Spray pimenta e outros dispositivos de controlo foram utilizados para controlar os actores criminais e para proteger pessoas e propriedade”, afirmou a polícia da capital norte-americana em comunicado citado pela Reuters.

No comunicado informa-se ainda que dois polícias sofreram ferimentos menores em “ataques coordenados” e que alguns veículos policiais foram danos.

Durante o dia, activistas de um grupo separado denominado de Disrupt J20 bloquearam vários pontos de segurança que conduzem à maior área de assistência da cerimónia da tomada de posse reservada para o público em geral. Alguns foram detidos pelas autoridades.

Market Street between 10th and 11th streets shut down #SF #InaugurationDay pic.twitter.com/ZCsgBAqRWg — Sarah Ravani (@SarRavani) January 20, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O organizador dos protestos da parte do Disrupt J20, Alli McCracken, de 28 anos, afirmou, citado pela Reuters, que o grupo estava a mostrar o seu desagrado pelas declarações de Trump sobre mulheres, imigrantes e muçulmanos”: “Temos muitas pessoas de diferentes origens que é contra o imperialismo dos EUA e sentimos que Trump vai continuar com esse legado”, referiu McCracken.

Os protestos estenderam-se a outras cidades, tais como no Iowa, onde não se registaram incidentes, e São Francisco onde os manifestantes bloquearam a sede da Uber, relata a imprensa local. Um cartaz colocado no local dizia: “Uber colabora com Trump".

PUB