Seis cientistas vão viver num vulcão durante oito meses

Cientistas entraram numa cúpula situada no alto de um vulcão no Havai, onde vão, nos próximos oito meses, simular a vida dos astronautas que viajam para Marte, anunciou a Universidade do Havai. O estudo foi concebido para ajudar a NASA a compreender melhor o comportamento humano e desempenho durante longas missões espaciais, numa altura em que a agência espacial norte-americana elabora os planos para uma missão tripulada até ao planeta vermelho.

"Estou orgulhoso do papel que estamos a ter para ajudar a reduzir as barreiras de uma viagem humana a Marte", disse Kim Binsted, investigador principal da missão. A tripulação irá realizar trabalhos de campo geológico e tarefas diárias básicas na cúpula de 365 metros quadrados, localizada numa pedreira abandonada a 2, 5 quilómetros acima do nível do mar, no vulcão Mauna Loa, na Ilha Grande do Havai.

No local, como pouca vegetação, os cientistas não terão contacto com o mundo exterior e as comunicações com uma equipa de controlo da missão serão atrasadas para coincidir com os 20 minutos que as ondas de rádio demoram a percorrer entre a Terra e Marte.

"As rotinas diárias incluem preparação de alimentos, exercício, investigação e trabalho de campo, alinhados com as expectativas de exploração planetária da NASA", disse a universidade. O projecto pretende ajudar a criar as linhas de orientação para futuras missões a Marte, a cerca de 56 milhões de quilómetros de distância, um objectivo a longo prazo do programa espacial dos EUA.

O estudo financiado pela NASA, conhecido como Análise e Simulação de Exploração Espacial no Havai (Hi-SEAS), é o quinto deste género. Em 2016, foi realizada a quarta etapa desta análise com um grupo de cientistas que esteve isolado durante um ano no mesmo local.

