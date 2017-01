Colisão com autocarro escolar na Índia mata pelo menos 15 crianças

Pelo menos 15 crianças morreram e várias dezenas ficaram feridas esta quinta-feira, após a colisão de um autocarro de transporte escolar com um camião na cidade indiana de Etah, no Estado de Uttar Pradesh. A informação foi confirmada pelas autoridades indianas à AFP.

O número de vítimas ainda não é preciso e deverá aumentar. Os media locais sobem o número de vítimas mortais para 25, das quais 18 são crianças. De acordo com o The Times of India, o acidente provocou, pelo menos, 50 feridos, dos quais seis estão em estado crítico. Testemunhas locais citadas pelo mesmo jornal contam que a equipa de socorro demorou uma hora para conseguir retirar os corpos do interior do autocarro.

22 children feared dead after school bus collides with truck in Uttar Pradesh's Etah district https://t.co/P30ryTODef pic.twitter.com/Guh6pKabbH — Times of India (@timesofindia) January 19, 2017

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já prestou as suas condolências às famílias das vítimas, através da sua conta no Twitter. Modi disse ainda estar a rezar pela “rápida recuperação dos feridos”.

Anguished by the tragic accident in UP’s Etah district. I share the pain of the bereaved families & condole passing away of young children. — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2017

A escola estaria aberta contrariando a ordem de encerramento imposta pelo distrito devido ao mau tempo e, por isso, deverá agora enfrentar responsabilidades pelo acidente, escreve o Indian Express.

More than 24 children dead. School was open against the order of district admin to close schools due to cold weather-UP DGP on Etah accident — ANI UP (@ANINewsUP) January 19, 2017

Ainda não são conhecidas as causas do acidente, mas as colisões entre veículos são uma situação recorrente no país, especialmente em manhãs de Inverno, onde o forte nevoeiro prejudica a visibilidade nas estradas e aumenta o risco de acidente. Só durante o último ano morreram 150 mil pessoas em acidentes de viação na Índia, uma média de 400 mortos por dia, de acordo com os números do governo indiano citados pela AFP.

