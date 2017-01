Turismo de Lisboa atribui bolsas até 40 mil euros para apoiar eventos na cidade

A Associação de Turismo de Lisboa (ATL) vai lançar um programa de apoio à realização de eventos na cidade, com incentivos que vão dos quatro mil aos 40 mil euros. A ATL pretende que a atribuição de bolsas aos organizadores seja “uma mais-valia” para a escolha da capital como anfitriã de eventos nacionais e internacionais.

PUB

O valor dos apoios vai variar consoante a data, a dimensão do evento, o número e a nacionalidade dos participantes, adiantou ao PÚBLICO Paula Oliveira, directora-executiva da Turismo de Lisboa. Os dados das últimas edições e o número de dias do evento também podem influenciar a decisão da ATL em apoiar ou não a sua realização. “Mas é claro que queremos apoiar um máximo número de eventos”, salientou Paula Oliveira.

A ATL prevê no final desta semana comunicar o programa aos parceiros. Promotores e organizadores de congressos e outros eventos associativos ou corporativos poderão então concorrer aos apoios. Estes podem ir dos 4 mil aos 25 mil na época alta, e até aos 40 mil na época baixa. O objectivo é “favorecer especialmente a realização de eventos na época baixa”, acrescenta a directora-executiva da ATL, ainda que reconheça que “o turismo de negócios funciona em contraciclo” relativamente ao turismo de lazer.

PUB

A realização da Web Summit em Lisboa, no passado mês de Novembro, colocou definitivamente “a capital na mira dos grandes organizadores de eventos”, destacou Paula Oliveira. Em 2015, Lisboa tinha entrado no grupo das dez cidades mais solicitadas para acolher congressos associativos internacionais de acordo com os divulgados pela International Congress & Convention Association.

Para este ano, estão já agendados cerca de 170 eventos em Lisboa, segundos os números da Turismo de Lisboa. No entanto, a ATL não espera resultados imediatos com o início deste programa. “Esperamos sentir alguns efeitos em 2017, mas sabemos que estamos a concorrer com outros destinos e entramos com este apoio já tarde. Em 2018, terá certamente outro impacto”, acredita Paula Oliveira. A ATL espera que os efeitos positivos deste programa também se reflictam “na dinamização da economia da cidade”.

PUB