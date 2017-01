Galp perde segundo recurso contra decisão da AdC e tem de pagar 4 milhões

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação de três empresas do grupo Galp por violação grave das regras da Concorrência no mercado do gás de botija, anunciou a Autoridade da Concorrência nesta quinta-feira.

Depois de ter apresentado um primeiro recurso para o Tribunal da Concorrência da multa de 9,29 milhões de euros que há dois anos lhe foi aplicada pela entidade reguladora, a petrolífera viu-se confrontada com a confirmação da condenação, embora o valor da coima tenha descido para quatro milhões.

Com este segundo recurso, a Galp viu novamente o tribunal dar razão à AdC e confirmar ainda que a empresa deverá pagar a coima de 4,1 milhões de euros. A empresa pode ainda tentar fazer valer os seus argumentos junto do Tribunal Constitucional ou do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Em Fevereiro de 2015, a Galp foi condenada pela AdC pela existência de cláusulas ilegais em mais de duas centenas de contratos firmados entre a Petrogal, a Galp Madeira e a Galp Açores e os seus distribuidores de gás de botija.

Após uma investigação de mais de dois anos, a entidade reguladora concluiu que as operadoras da Galp aplicaram cláusulas que impediram estes distribuidores de primeira linha de fornecer clientes fora de uma zona geográfica definida, mesmo que tivessem pedidos nesse sentido, "impedindo-os, assim, de concorrer com outros distribuidores situados em territórios vizinhos ou próximos".

Esta restrição concorrencial no mercado do gás de botija era “susceptível de penalizar os consumidores com preços mais elevados”, salienta a entidade liderada por Margarida Matos Rosa no comunicado desta quinta-feira, que também recorda que há mais de dois milhões de famílias portuguesas que gastam cerca de 250 euros por ano com este bem de consumo básico.

Quando foi conhecida a decisão do Tribunal de Santarém, em Janeiro do ano passado, a Galp anunciou que pretendia apresentar recurso para o Tribunal da Relação, destacando, em todo o caso, que a redução do valor da coima em mais de metade era a “maior redução de sempre das coimas aplicadas pela AdC”. Além disso, sublinhou que o tribunal entendeu “que não houve uma omissão dolosa por parte da Galp Energia”.

A AdC destaca agora que a Relação veio confirmar a sua decisão e “reiterou o entendimento” do Tribunal da Concorrência de que a actuação das empresas da Galp foi de “elevada negligência, quase a raiar a negligência grosseira” e que “toda a sequência de factos demonstra um nível de descuido, de falta de responsabilidade e de falta de comprometimento com o valor da concorrência muito significativo”.

Segundo a AdC, o Tribunal da Relação considerou que a gravidade do caso é ainda maior tendo em conta as quotas de mercado das empresas da Galp, “com a agravante, em relação à Petrogal, de abranger todo o território nacional”.

“Importa ainda considerar os volumes de negócios auferidos pelas visadas e directamente relacionados com a infracção, que ficaram provados e que são bastante significativos”, menciona o acórdão da Relação, de acordo com o comunicado da AdC.

