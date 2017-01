António Pires de Lima vai trabalhar com empresa de private equity

A Advent International, empresa de private equity de origem norte-americana, contratou o anterior ministro da Economia, António Pires de Lima, para fazer a assessoria de potenciais investimentos no mercado português. De acordo com um comunicado da empresa, Pires de Lima, que antes de ir para o governo PSD/CDS foi presidente da Unicer, fica também a apoiar a Advent enquanto consultor independente (operating partner) no “sector de consumo mundial”.

No comunicado, o director-geral da empresa em Espanha, Gonzalo Santos, diz que “António Pires de Lima traz consigo mais de três décadas de experiência no sector do consumo, uma indústria dinâmica em constante evolução que enfrenta vários desafios vindos das novas tendências sociais e de consumo”. “Estou certo de que o seu conhecimento e experiência profissional será igualmente instrumental para ajudar a Advent a analisar oportunidades de investimento no mercado português onde tem uma vasta rede de contactos profissionais e uma visão apurada da economia e da cultura empresarial”, acrescenta o mesmo responsável. Estamos ansiosos para trabalhar com o António Pires de Lima e satisfeitos por ele ter aceitado trabalhar connosco.”

Criada em 1984, a Advent tem cerca de 37 mil milhões de euros de activos sob gestão, a empresa aposta em cinco grandes sectores: tecnologia, media e telecomunicações, consumo e lazer, saúde, indústria, e serviços comerciais e financeiros.

De acordo com a empresa, o conceito de operating partner assenta numa lógica em que estes operam como “consultores independentes da Advent e dos seus clientes”. Existem mais de 70 destes consultores, que trabalham junto de determinados sectores. “Estes executivos, geralmente, dão assistência em actividades como encontrar oportunidades de investimento atractivas, efectuar as devidas diligências e criar e sustentar planos para a criação de valor nas empresas clientes da Advent”, esclarece o comunicado.

No mesmo documento, Pires de Lima diz esperar colocar em prática a experiência adquirida ao longo do seu percurso profissional, “para assessorar a equipa da Advent na identificação de oportunidades de investimento em Portugal, bem como na construção do seu forte historial no sector do consumo.” Actualmente, o ex-ministro da Economia faz parte das administrações da Media Capital, da Parfois e da Fundação Serralves.

