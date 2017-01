Um campo de futebol passou pela Lua. Alguém viu?

Os paparazzi não fariam melhor do que a equipa de cientistas da Agência Espacial Europeia que quis captar o exacto momento em que a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) passou, no último sábado, em frente à Lua. Suportando baixas temperaturas em Madrid, quatro investigadores tiraram partido da fase de Lua Cheia e de uma bela noite com céu limpo e apontaram dois telescópios com câmaras fotográficas para o objecto em órbita, do tamanho de um campo de futebol. O resultado, refereem comunicado a Agência Espacial Europeia (ESA), foi “uma imagem espectacular”.

Michel Breitfellner, Manuel Castillo, Abel de Burgos e Miguel Pérez Ayucar são os autores das imagens que mostram o objecto (identificado) a flutuar à frente da Lua. A imagem, que mostra claramente alguns dos principais elementos da estrutura da ISS, resulta de uma “sobreposição de 13 imagens”. O fenómeno, captado no sábado por volta da uma da manhã em Portugal, é extremamente rápido: “A ISS levou apenas 0,56 segundos para atravessar o disco lunar. Por isso, foi necessário um planeamento cuidadoso para registar o momento.”

É que, apesar de os cruzamentos ISS com a Lua acontecerem com frequência, é difícil que a travessia seja visível a partir da Terra. “O observador, a ISS e a Lua têm de estar perfeitamente alinhados”, nota o comunicado da ESA, que acrescenta ainda que este momento dura menos do que um piscar de olhos, uma vez que a ISS voa a mais de 27 mil quilómetros por hora.

As imagens foram feitas “às cegas”, adianta ainda a ESA. “Encontrando-se na sombra da Terra, a ISS não podia ser observada antes da travessia, portanto a observação foi realizada às cegas, usando o tempo de cruzamento previsto como sinal para gravar o acontecimento”, explica-se, concluindo: “Felizmente, a mecânica orbital foi perfeita e a ISS foi capturada exactamente como previsto.”

