Metro do Porto adjudica construção da estação junto ao outlet "Nassica"

No próximo Verão a Linha Vermelha do metro do Porto vai ter mais uma estação. A Metro adjudicou na semana passada a obra de construção desta paragem, junto ao The Styles Outlet, à Soares da Costa, que apresentou a proposta mais favorável no concurso público. A obra vai custar 430 mil euros e tem um prazo de 120 dias. Os trabalhos devem começar nos próximos dias e, por isso, se o prazo for cumprido, ainda no primeiro semestre a Estação Modivas Norte deve estar a funcionar.

A Estação Modivas Norte representa um investimento global de 1,2 milhões de euros – comparticipado em partes iguais pela Metro do Porto e pela Neinver (grupo gestor daquele outlet muito conhecido ainda pelo seu antigo nome, Nassica). Segundo a Metro do Porto, investimento público a cargo da Metro do Porto, um total de 600 mil euros, deverá ser recuperado nos 12 meses subsequentes, dado o potencial de clientes previsto nesta que é a 82.ª estação da rede.

Numa nota à imprensa, a Metro do Porto assinala que “a abertura de uma estação em Modivas Norte apresenta-se como uma alternativa de transporte mais sustentável, rápida e económica para toda a população do concelho de Vila do conde e regiões circundantes, bem como para os clientes e funcionários do complexo comercial”. E adianta que o outlet “vai possibilitar a utilização do seu parque de estacionamento de forma gratuita, numa solução Park&Ride, ou seja, permitindo que os utilizadores estacionem os seus carros e viajem comodamente no Metro para os seus destinos finais”. Metro e Neinver esperam também conseguir atrair mais turistas a esta zona comercial, através do metropolitano de superfície.

Reclamada desde o arranque desta linha, há uma década, e sucessivamente adiada, A construção da Estação Modivas Norte só foi possível graças a um protocolo entre a Metro do Porto, as entidades proprietárias do complexo comercial e a Câmara Municipal de Vila do Conde. A empresa explica que, para além da empreitada agora adjudicada, realizar-se-ão ainda diversos trabalhos complementares necessários – “ sinalização ferroviária, sistemas de apoio à exploração, sinalética e informação ao público, entre outras especialidades” – para que a nova estação fique concluída e operacional até final de Junho de 2017. A Neinver também levará a cabo a construção de acessos pedonais de ligação à zona comercial.

