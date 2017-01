EDP contesta em tribunal 120 milhões da taxa extraordinária da energia

Ao fim de três anos a pagar a taxa extraordinária sobre as empresas da energia, a paciência do accionista chinês da EDP, a China Tree Gorges (CTG), esgotou-se. Com uma factura que já ronda os 180 milhões de euros, a EDP avançou para tribunal para contestar a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE) confirmou ao PÚBLICO fonte oficial da EDP.

Em causa estão 120 milhões de euros da CESE de 2014 e 2015, adiantou a mesma fonte.

Tudo leva a crer que o montante relativo a 2016, de cerca de 60 milhões de euros, também será contestado pela empresa detida em mais de 21% pela CTG.

“Uma vez esgotadas todas as vias alternativas nomeadamente as administrativas, a EDP decidiu avançar pela via judicial para contestar o pagamento da CESE”, adiantou a mesma fonte, lembrando que, “ao contrário do inicialmente previsto e estipulado, a CESE tem vindo a ser sucessivamente prorrogada” pelo Estado.

A empresa presidida por António Mexia junta-se assim à Galp, de Carlos Gomes da Silva, e à REN, de Rodrigo Costa, ambas já em litígio com o Estado por causa da CESE.

