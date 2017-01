Caixabank espera reduzir custos do BPI em 84 milhões, sobretudo com trabalhadores

O espanhol Caixabank estima que, após concretizar a OPA sobre o BPI, o banco português consiga vir a reduzir custos anuais até 84 milhões de euros, sendo que mais de metade virá de poupanças com trabalhadores.

No prospecto da Oferta Pública de Aquisição (OPA) divulgado esta segunda-feira ao início da noite, o Caixabank diz que "confia que poderia obter um aumento adicional dos lucros da sociedade visada [BPI] através de sinergias de custos e receitas baseadas na sua experiência em aquisições anteriores no sector bancário (Caixa Girona, Bankpime, Banca Cívica, Banco de Valência e Barclays Bank, S.A.U.)" e destaca nomeadamente as "reduções de custos gerais resultantes da implementação de processos de optimização e a redução de custos de pessoal".

O Caixabank estima mesmo que essas sinergias poderão "gerar até 84 milhões de euros anuais de poupanças no negócio" do BPI, uma redução que deverá atingir o seu pico em 2019. Do valor de poupanças referido, é estimado que 45 milhões de euros venham de redução de custos com pessoal e mais 39 milhões de euros de redução de custos gerais.

Quanto aos trabalhadores, diz o Caixabank que "quaisquer restruturações laborais" serão realizadas "em estrito cumprimento dos parâmetros sociais que têm vindo a ser observados" em processos similares e que dará "prioridade a reformas antecipadas e lay-offs [saídas de trabalhadores] incentivados".

Quanto à rede comercial, esta deverá ficar igual, refere o banco espanhol, recordando que o BPI tem vindo a reduzir os seus balcões nos últimos anos (tendo fechado 52 em 2015 e mais 52 até Setembro de 2016) para um total de 545 em Portugal.

O Caixabank espera ainda que a compra da totalidade do capital social do BPI dê origem a "sinergias transfronteiriças" e "sinergias de receitas", indicando várias iniciativas que espera tomar e estimando que gerem "sinergias no valor de 35 milhões de euros antes de impostos".

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) registou segunda-feira a Oferta Pública de Aquisição (OPA) do Caixabank sobre a totalidade do capital do BPI, oferecendo o banco espanhol 1,134 euros por cada acção do BPI, o que avalia o banco em cerca de 1600 milhões de euros. A operação arranca já esta terça-feira, dia 17 de Janeiro, e decorre até 7 de Fevereiro.

