Um pouco mais de Benfica, um pouco menos de FC Porto e o pior Jesus em oito anos

Já se jogaram 13770 minutos (fora a compensação) em 153 jogos, o que significa que chegámos a meio da liga portuguesa., aquela altura em que se fazem os balanços intermédios das épocas e se perspectiva a segunda metade. E o que os números nos dizem é que o Benfica está bem lançado (embora não de forma decisiva) a caminho de renovar o título, e que o FC Porto não está assim tão pior do que estava na época passada. A grande diferença no topo da tabela é mesmo o Sporting, que fez a pior primeira volta desde que Bruno de Carvalho é presidente dos “leões”, um comportamento que, por arrasto, também significa que esta é a pior primeira volta de Jorge Jesus dos últimos oito anos.

Em relação ao mesmo período de 2015-16, há um novo líder, o Benfica, que tem sido um comandante sólido desde a quinta jornada, mesmo que estava primeira volta não esteja a ser assim tão melhor que a da época passada. Nos primeiros 17 jogos de 2015-16, os “encarnados” estavam em terceiro e tinham 40 pontos, apenas menos dois do que já levam na presente época. Já este FC Porto de Nuno Espírito Santo não está assim tão pior do que a equipa de Julen Lopetegui (que fez 16 jogos no campeonato, com Rui Barros a assumir o cargo interinamente à 17.ª ronda) e até está à mesma distância do líder. Os “dragões” estão à mesma no segundo lugar, com apenas menos dois pontos (38).

Entre os primeiros, a maior quebra pertence ao Sporting, que passa de líder da primeira volta em 2015-16 a quarto em 2016-17. Esta é a pior primeira volta desde que Bruno de Carvalho assumiu a presidência “leonina”. Em 2013-14, com Leonardo Jardim e num campeonato com 16 equipas, o Sporting chegou à jornada 15 com 34 pontos, e, em 2014-15 (18 equipas), com Marco Silva, tinha 36 pontos à ronda 17. Em 2015-16, os “leões” arrasaram na primeira volta (44 pontos), mas quebraram neste ano dois de Jesus (34 pontos), naquela que é mesmo a pior primeira volta do técnico desde que chegou ao Benfica em 2009-10. Os “leões” conquistaram apenas 66,7 por cento dos pontos possíveis, sendo que o pior registo do Benfica com JJ foi em 2010-11 (73,3%).

Entre as maiores subidas destaca-se o Boavista. Se em 2015-16, estava em posição de descida (17.º, 10 pontos), na presente temporada está seis lugares acima (11.º) e tem mais 11 pontos (21). O Vitória de Guimarães também está bem melhor, com mais oito pontos e três lugares acima (5º. 31 p.), tal como o Sp. Braga, que tem mais sete e que chegou ao pódio, graças ao triunfo sobre o Tondela.

A quebra do Sporting não foi a mais acentuada em relação à época passada. Essa pertence ao Paços de Ferreira, que passou de 5.º (28 pontos) para 13.º (17 p.). Outras quedas significativas pertencem a Estoril-Praia e Nacional da Madeira, ambos com menos cinco pontos em relação à época passada. Entre as duas equipas promovidas, é o Desportivo de Chaves quem se está a portar melhor (7.º 24 pontos), bem acima do Feirense (14.º, 15 p.). O Vitória de Setúbal é a única equipa com os mesmos pontos (22), enquanto o Tondela tem mais dois pontos que na época passada, mas tal não faz muita diferença na classificação e, tal como na época passada, vai entrar na segunda volta em último.

