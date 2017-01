Sp. Braga fecha primeira volta no pódio

Dezassete jogos, três treinadores e um terceiro lugar. Apesar da roda-viva que tem sido o banco do Sporting de Braga, os minhotos fecharam a primeira volta da Liga portuguesa no pódio, graças a um triunfo em casa, por 2-0, sobre o Tondela.

A formação bracarense aproveitou, assim, da melhor maneira o deslize do Sporting em Chaves para se isolar no terceiro lugar, passando a somar 36 pontos, mais dois que os “leões” (34) e menos dois que o FC Porto (38). Quanto ao Tondela, que estreava no banco um treinador (Pepa substituiu Petit), termina a primeira volta no último lugar, tal como na época passada

Depois de uma semana marcada pela polémica em volta da situação contratual de André Pinto (capitão de equipa e titular indiscutível no eixo da defesa, relegado para a equipa B), Jorge Simão precisava de uma vitória para tranquilizar o ambiente e, sobretudo, chegar ao pódio. Foi o que aconteceu, sem demasiado brilho, mas com competência suficiente, para aquela que é já a melhor série dos minhotos sem perder no campeonato: quinto jogo consecutivo, quatro dos quais com vitórias.

O primeiro golo surgiu logo no início da segunda parte. Aos 49’, Goiano executa um cruzamento que parece de fácil resolução, mas Ruca, que se estreou com a camisola do Tondela, faz um mau alívio e coloca a bola em Rui Fonte, que fixa o 1-0. O avançado bracarense voltaria a marcar aos 82’. Wilson Eduardo marca o canto e Fonte, de cabeça, marca o seu sexto golo no campeonato (o 10.º da época no conjunto de todas as competições), selando em definitivo a quinta derrota do Tondela nos últimos seis jogos.

