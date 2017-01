Caixabank tem luz verde na OPA sobre o BPI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou esta segunda-feira a oferta pública de aquisição obrigatória (OPA) lançada pelo Caixabank, a 21 de Setembro de 2016, sobre a totalidade das acções representativas do capital social do banco BPI.

A contrapartida oferecida pelo CaixaBank é de 1,134 euros por acção do BPI e a operação arranca esta terça-feira e vai decorrer até ao próximo dia 7 de Fevereiro.

