Burla dos selos da Afinsa julgada em Espanha e arquivada em Portugal

A mega fraude dos selos vendidos pela Afinsa a clientes portugueses e espanhóis foi julgada em Espanha no Verão passado e 11 antigos administradores, incluindo dois portugueses, foram condenados a penas de prisão até 12 anos. Em Portugal, cerca de 1500 lesados apresentaram queixa no Ministério Público que, dez anos após a abertura de um processo, decidiu pelo seu arquivamento.

A decisão do Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público foi avançada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias. “A actividade criminosa susceptível de constituir o crime de burla que foi objecto da investigação neste processo não é diversa e autónoma daquela pela qual os arguidos foram julgados”, em Espanha, sustenta o procurador no despacho de arquivamento, citado pelo mesmo jornal.

Em Espanha, a sentença do tribunal espanhol Audiência Nacional condenou as figuras de topo a penas de prisão, de que estas recorreram, aguardando essa decisão em liberdade. A justiça condenou ainda seis dos antigos responsáveis a pagar 2,57 mil milhões de euros para compensar as perdas dos investidores.

O antigo presidente da Afinsa, Juan Antonio Cano, foi condenado a 12 anos e dez meses de prisão. O português Albertino Figueiredo, fundador da empresa, foi condenado a 11 anos de prisão.

O esquema fraudulento da Afinsa consistia na venda de selos, muitas vezes falsos ou sem qualquer valor, a preços muito elevados. O universo de lesados ascende a mais de 190 mil nos dois países, e a actividade decorreu entre 1998 e 2006.

A Deco, associação de defesa do consumidor portuguesa, recebeu e encaminhou para Espanha 2778 processos individuais, que correspondiam a 62,5 milhões de euros de crédito reclamado. Outros clientes portugueses apresentaram acções conjuntas ou individuais, que foram agregados no megaprocesso em Espanha.

Os investidores, aliciados pela elevada taxa de rentabilidade oferecida, muito acima dos depósitos bancários tradicionais, eram sobretudo pessoas da classe média “que em muitos casos perderam as poupanças que estavam a guardar para quando se aposentassem ou para enfrentar situações de crise”, concluiu o tribunal espanhol.

