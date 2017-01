Metade da facturação da Vortal já é feita nos mercados internacionais

Quando tudo começou, em 2001, o líder da então E-Constroi (era assim que se chamava a Vortal) Rui Dias Ferreira, já acreditava, e muito, no crescimento da empresa. Ainda os concursos públicos implicavam resmas de papel, já a E-Constroi apostava na desmaterialização como uma necessidade, funcionando como uma espécie de mercado electrónico onde as empresas de construção civil poderiam escolher fornecedores e fazer as suas compras.

Portugal foi dos primeiros países da União Europeia a usá-la. A partir de 2018 a contratação pública em toda a União Europeia passará obrigatoriamente por plataformas electrónicas. O mercado internacional já pesa 53% na facturação da Vortal e as perspectivas para 2017 são continuar a crescer. “Acreditamos que em 2017 o mercado internacional vai chegar aos 63%”, disse ao PÚBLICO Rui Dias Ferreira.

Actualmente existem em Portugal cinco empresas de gestão de plataformas electrónicas licenciadas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) - isto depois de a licença que era detida pela Gatewitt, antiga Construlink ter sido cancelada. A VortalGov fechou o ano a crescer 12%, e uma facturação de 11 milhões de euros. Para 2017 o presidente da Vortal anuncia que a principal aposta será uma espécie de regresso às origens, já que pretende desenvolver mais oportunidades no mercado privado empresarial, e apostar no sector da engenharia e construção na Europa.

“Esta é uma aposta natural e estratégica na medida em que é uma área onde nos diferenciamos e temos competência internacional. Para cumprir este propósito foi efectuado um reforço da nossa equipa”, afirmou. A Vortal tem actualmente cerca de 200 colaboradores.

O mercado mais expressivo da Vortal é Espanha, onde é líder na contratação pública, tendo em 2016 duplicado o crescimento face a 2015. Os mercados da Alemanha e da Áustria são os que se seguem em termos de relevância, tendo a Vortal conseguido a gestão das compras públicas de três das entidades mais relevantes do país – Cidade de Viena, Correios de Viena e Imprensa Nacional. Mais recentemente iniciou projectos na Suécia e em Itália e pretende intensificar a sua estratégia de expensão na América latina. Para além das operações que já tinha em curso na Colômbia, República Dominica e México, iniciou operação também no Peru através de uma parceria com um operador local, líder nacional na área do eprocurement tendo já uma comunidade electrónica com mais de 200 compradores e 2000 fornecedores.

