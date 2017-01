PSD vai ter candidato próprio a Lisboa

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, garantiu neste sábado que os sociais-democratas terão uma candidatura própria à Câmara de Lisboa, a qual será apresentada "na altura certa" e sem coligação com o CDS.

PUB

"Em muitos municípios concorremos coligados [com o CDS], há outros em que não houve coligação. É o caso de Lisboa. É um município onde não há coligação e o PSD não deixará de apresentar a sua candidatura à capital de distrito", afirmou.

Pedro Passos Coelho falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, à entrada para o "jantar de reis" organizado pela Comissão Política local. Questionado sobre as autárquicas e o caso particular de Lisboa, o líder do PSD lembrou que apesar da "relação preferencial com o CDS" a candidatura de Assunção Cristas não nasceu de um entendimento com o PSD, pelo que também este partido terá candidato próprio.

PUB

"O PSD apresentará a seu tempo a sua candidatura também para Lisboa", salientou, vincando que o partido "continua empenhado em fazer escolhas boas". Passos nada adiantou sobre o nome do futuro candidato.

PUB