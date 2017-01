O erro político do PSD

A concertação social tem uma grande importância no estabelecimento de compromissos de diversa natureza que podem desbloquear alguns assuntos que podem ser importantes para garantir um certo nível de paz social, para o favorecimento de um ambiente mais favorável ao aumento da confiança nos agentes económicos, ao crescimento da economia, ao aumento do investimento e à criação de emprego.

Tenho muita dificuldade em entender que, perante um acordo obtido em sede de concertação social, a atual direção do PSD venha associar-se aos partidos da extrema-esquerda, na base do que considera um erro ter sido previsto um desconto para as entidades patronais no que respeita às cotizações para a segurança social para os trabalhadores que beneficiam do salário mínimo.

Durante o tempo em que fui responsável por estas matérias em governos do PSD – e penso que fui o titular com mais tempo de permanência na pasta desse o 25 de Abril – propus, e foram aceites pelos governos de Cavaco Silva, várias decisões em que a isenção de parte das contribuições para a segurança social por parte das empresas fez parte de um conjunto de medidas activas de emprego selectivas, seja para apoio a determinados grupos, seja para determinadas regiões do País. Foi o caso, entre outros, dos jovens à procura do primeiro emprego, dos desempregados de longa duração, dos deficientes, da Península de Setúbal e do Vale do Ave.

O PSD foi pioneiro em utilizar a Taxa Social Única como um verdadeiro e poderoso instrumento com vista à atenuação de situações graves do ponto de vista social e à criação de emprego.

Mais: o governo do PSD já chefiado chefiado por Passos Coelho tentou fazer da Taxa Social Única, numa intensidade perfeitamente desproporcionada e disparatada, o veículo decisivo para baixar os custos unitários do trabalho com a proposta de reduzir a parte das contribuições da parte patronal, que seria compensada pelo aumento das cotizações dos trabalhadores.

Se os atuais dirigentes do PSD estiverem disponíveis para respeitar o legado político do PSD é bom que tenham a consciência que, com a decisão que anunciaram em votar contra a isenção de parte da taxa social única a pagar pelas empresas relativamente aos beneficiários do salário mínimo, estão a violar uma parte da história política de um pensamento social-democrata, que penso ser ainda respeitado por milhões de portugueses.

Mas há mais. O PSD foi a força política que mais força deu à concertação social. Sei bem do que falo porque acompanhei os trabalhos da revisão constitucional de 1989 e todo o processo legislativo que instituiu o Conselho Económico e Social, tendo proposto o nome de Nascimento Rodrigues para seu primeiro presidente.

Choca-me hoje ver o PSD a tomar uma decisão que sabe que objetivamente vai inviabilizar um compromisso que livremente foi alcançado pelo Governo e parceiros sociais na concertação social.

Choca-me hoje ver o PSD perfilar-se ao lado de uma certa esquerda que nunca foi favorável aos exercícios de concertação social, porque preferem soluções de pendor mais totalitário.

Não ignoro que o acordo conseguido na concertação social, no que se refere a esta componente de subsidiação às empresas de parte das quotizações para a segurança social levanta alguns problemas e pode ter alguns efeitos perversos que devem ser estudados e minorados. Mas o PSD tem a obrigação, mais do que qualquer força política, de perceber que um acordo de concertação social é sempre uma solução de compromisso em que todos têm de ceder em termos de um interesse maior.

A única explicação que encontro para esta anunciada decisão do PSD é que ela é típica de uma situação de desespero, até porque não se compreende que tenha demorado tanto tempo o seu anúncio, quando o conteúdo do acordo de concertação social é conhecido há várias semanas.

Este anúncio obedece a puro tacticismo político, no qual nem o património passado do partido, nem o interesse da economia nacional estiveram presentes.

Aconselho os dirigentes do PSD a falar com os representantes das entidades patronais, onde está localizada a grande maioria da sua base de apoio, para tentarem perceber a situação e aguardo que o bom senso prevaleça e o PSD mude de opinião.

* Antigo presidente do Conselho Económico e Social

