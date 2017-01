Consola Nintendo Switch com preço acima do esperado

A data de lançamento da nova consola híbrida da Nintendo – doméstica e portátil – foi anunciada para 3 de Março. Segundo o presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, a consola terá o custo de 299.99 dólares nos Estados Unidos – o que corresponde a cerca de 280 euros – ainda que o preço varie de país para país, custando 29.960 ienes no Japão. O preço anunciado pela Nintendo ficou acima das expectativas de mercado.

O preço comunicado desiludiu os investidores da bolsa de Tóquio, dificultando as expectativas da Nintendo de reconquistar os utilizadores que tenham trocado as consolas pelos smartphones. Segundo a Reuters, desde que foi anunciado o preço da consola, as acções da Nintendo baixaram 6,3%. Já no Verão passado, as acções da empresa tinham desvalorizado quase 18%. A principal fonte de rendimento da Nintendo consiste na venda de consolas e jogos.

"Um preço de 25,000 ienes teria sido bem recebido mas o preço da consola é elevado", diz o gestor de fundos da Dalton Capital, Fumio Matsumoto. Segundo o gestor da companhia japonesa, o preço é "compreensível", até certo ponto, dada a versatilidade da consola, “mas não existem títulos de software suficientes para justificar este preço inicial”.

A apresentação da Nintendo Switch foi feita esta sexta-feira em Tóquio, às 04h (hora de Portugal continental), pelo presidente da Nintendo e outros membros da equipa. Kimishima revelou que a consola vai ser lançada simultaneamente na maioria dos países europeus, assim como no Japão, Estados Unidos, Canadá e outros locais.

Apesar do preço agora revelado, o presidente da Nintendo diz que foram muitas as pessoas que assistiram e reagiram positivamente ao teaser lançado pela empresa em Outubro de 2016.

O responsável pelo desenvolvimento de software da Nintendo, Shinya Takahashi, afirma que a Nintendo Switch “oferece mais liberdade de jogo”, ao possibilitar vários modos de ligação. Takahashi explica que a Nintendo Switch pode estar ligada à televisão mas pode ser removida da sua base a qualquer instante. A consola transforma-se, assim, numa consola portátil, com a possibilidade de os comandos – os "joy-cons” – serem usados separadamente ou encaixados lateralmente no dispositivo.

A Nintendo confirmou existirem 50 produtores de jogos a desenvolver 80 títulos para a Nintendo Switch. Oito deles estarão disponíveis na altura de lançamento da consola, sendo um deles o jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A este juntar-se-ão outros títulos como Super Mario Odyssey, The Elder Scrolls V: Skyrim, Minecraft: Switch Edition, Sonic Mania, Super Bomberman R, Just Dance 2017 ou Splatoon 2.

